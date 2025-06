Il salernitano Giorgio?Matteo?Puglia conquista l’oro alla Karate1 Youth League di Pore?

Il talento e la determinazione di Giorgiomatteopuglia brillano sul palcoscenico europeo: alla Karate1 Youth League di Pore, il salernitano ha trionfato con una performance impeccabile, conquistando l’oro nella categoria U21 – Kata. Un risultato che segna un capitolo indimenticabile nella sua giovane carriera e che rafforza la presenza italiana nel panorama internazionale del karate. La vittoria di Giorgio non è solo un successo personale, ma anche un orgoglio per tutta la nostra comunità sportiva, aprendo nuove prospettive per il suo futuro.

Un trionfo indimenticabile per il salernitano Giorgio?Matteo?Puglia, che nella sua prima partecipazione alla massima competizione europea di Parakarate, la Karate1 Youth League, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria U21 – specialità Kata (K21). Con una performance impeccabile sul.

International Parakarate Beach: l'atleta salernitano Giorgio Matteo Puglia conquista la medaglia d'oro - L’Accademia Karate Salerno celebra un traguardo storico grazie a Giorgio Matteo Puglia, che ha conquistato l’oro all’International Parakarate Beach di Arzachena.

