Il rituale liftante di Victoria Beckham? Ultrasuoni e radiofrequenza il tutto sotto la supervisione della facialist delle star di Hollywood

il trattamento combina tecnologia all’avanguardia di ultrasuoni e radiofrequenza per ridefinire i contorni del viso, levigare la pelle e rinvigorire l’incarnato. Supervisionato dalla stessa Keren Bartov, il rituale “Mini Lift” di Victoria Beckham incarna l’essenza di una skincare di lusso, perfetta per chi desidera risultati visibili e duraturi senza ricorrere a interventi invasivi. Scopriamo insieme i segreti di questa innovativa esperienza di bellezza.

V ictoria Beckham è una perfezionista dichiarata. Anche e soprattutto in fatto di skincare. Di recente, la stilista ed ex Posh Spice si è affidata alla facialist delle star Keren Bartov, guru israeliana della bellezza hi-tech con una lista clienti da tappeto rosso ( Lily Collins, Gal Gadot, Jessica Alba, tra le altre). Bartov ha fatto provare a Victoria Beckham il suo facial signature: si chiama Mini Lift e, come il nome lascia intendere, promette di liftare la pelle e farla diventare più compatta e levigata che mai. In cosa consiste esattamente questo facial diventato virale non appena Mrs Beckham lo ha condiviso sulle sue stories di Instagram? Te lo spieghiamo subito.

