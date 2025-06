Il ritorno a casa del re della notte Cangini in consolle a Cala Romeo

Il dj Luca Cangini torna alla ribalta con una serata evento di quelle da segnare sul calendario. Sabato sarà infatti il protagonista di un autentico spettacolo organizzato al Cala Romeo, sulla spiaggia di Cesenatico. Il viaggio di Luca nella musica è iniziato da giovanissimo, ancora minorenne, quando ha avuto l'opportunità di suonare al People's di San Mauro Mare grazie ad Emilio Montaguti, e poi al Geo. Il ruolo fondamentale nella sua formazione e nel suo lancio lo ha avuto Pierluigi Golinucci e tutta la sua famiglia, che lo hanno preso per mano e accompagnato nella nightlife italiana più importante, inserendolo alla consolle del Papè Satan di Cesenatico.

