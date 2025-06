Il riarmo porta solo morte e miseria Leone XIV come Bergoglio contro la deriva bellicista

armi alla base della sicurezza? Leone XIV, come Bergoglio, condanna con forza il pericoloso ritorno alle logiche belliciste. In un mondo frastornato da guerre e tensioni, è fondamentale riscoprire il valore del dialogo e della pace come vera garanzia di progresso. Solo così potremo costruire un futuro in cui le mani si tendano invece che stringersi nelle armi. Perché la vera vittoria risiede nella pace duratura, non nel riarmo.

Il giorno dopo il vertice a L’Aja, in cui la Nato ha sposato la richiesta di Donald Trump sul 5% del Pil per le spese in difesa e sicurezza, arriva la condanna di Papa Leone XIV alla follia del riarmo. Raccogliendo il testimone dal suo predecessore, Papa Francesco, Prevost alza la voce. “Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d’insieme animata dal bene comune? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anzichĂ© alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantitĂ di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli giĂ costruiti!”, ha detto il Papa alla Riunione delle Opere per l’Aiuto alle Chiese Orientali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il riarmo porta solo morte e miseria, Leone XIV come Bergoglio contro la deriva bellicista

In questa notizia si parla di: riarmo - leone - porta - morte

La Pace di Papa Leone XIV, stop riarmo e conflitti in Ucraina e Medioriente - In un momento di crescente tensione internazionale, Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello alla pace, invitando alla riflessione sul disarmo e sulla risoluzione dei conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente.

Una ragazza e un ragazzo hanno cercato di arrampicarsi su due dei pilastri portabandiera davanti alla basilica Vai su Facebook

Papa Leone XIV contro il riarmo: “Che la guerra porti pace è falsa propaganda; Disarmo vs riarmo: papa Leone XIV sceglie la prudenza.

Papa Leone XIV contro il riarmo: “Che la guerra porti pace è falsa propaganda. I soldi vanno ai mercanti di morte” - Poche ore dopo l’accordo raggiunto al vertice Nato sull’aumento al 5% del Pil delle spese per la difesa entro il 2035, Papa Leone XIV è tornato a far sentire con forza la propria voce contro le spinte ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Leone XIV: “No alle false propagande del riarmo”. A Gaza “situazione tragica e disumana” - Con i rappresentanti delle Chiese orientali Prevost lamenta che il diritto internazionale sia sostituito dall’imporsi “della legge del più forte”. Si legge su repubblica.it