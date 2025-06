Il riarmo cibernetico accelera | Usa e Nato spingono sulla sicurezza digitale

In un mondo sempre più connesso, il riarmo cibernetico diventa una priorità strategica per USA e NATO, che accelerano gli investimenti nella sicurezza digitale. Con 35 miliardi di euro destinati all’Italia entro il 2029, si delineano nuove architetture di difesa per proteggere dati e infrastrutture critiche. Un impegno che segna una svolta decisiva nella guerra invisibile contro le minacce informatiche.

La Difesa Nato e quella statunitense si interrogano su quale dovrà essere l’architettura dei sistemi che raccolgono e catalogano i dati destinati a formare le basi per contrastare gli attacchi informatici e cibernetici. Per questo nuovo “dominio” in Italia sono in arrivo 35 miliardi di euro da erogare entro il 2029, cifra da suddividere tra le spese per lo sviluppo di tecnologie per la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche, ma anche per le piattaforme di contrasto alle minacce ibride. Non a caso l’Italia sta cercando di razionalizzare una situazione particolarmente frammentata a livello di industrie e istituzioni creando un Polo Nazionale per la sicurezza cibernetica sull’esempio di quanto è avvenuto per il dominio subacqueo. 🔗 Leggi su Panorama.it