Il restyling del Dall’Ara è in bilico Appello del Comune al governo | Fondi entro il 2025 o salta tutto

Il futuro del restyling del Dall’Ara e dell’allestimento temporaneo in zona Caab pende da un filo. Nove anni di impegno rischiano di svanire in sei mesi, a meno che il governo non dichiari i fondi necessari entro il 2025. La partita è tutta nelle mani della politica nazionale: il tempo stringe e le decisioni sono decisive. Ora, tutto dipende dalle scelte che verranno fatte nel breve termine.

Nove anni di lavoro appesi ai prossimi sei mesi. E alle decisioni della politica nazionale: la partita del restyling del Dall’Ara e dell’allestimento dello stadio temporaneo in zona Caab ora è in bilico. Di più c’è una data di scadenza e ad annunciarla, attraverso i microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, è l’assessora allo sport e al bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi: "Il rischio che questo progetto, così come è stato presentato, non parta laddove non arrivi un apporto economico chiaramente c’è". Deadline? "È chiaramente la decisione sulla candidatura degli Europei di calcio 2032, quindi la fine di quest’anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il restyling del Dall’Ara è in bilico. Appello del Comune al governo: "Fondi entro il 2025 o salta tutto"

