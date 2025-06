Il regista Joshua Oppenheimer presenta il suo The End in Italia in tre proiezioni speciali

Preparati a vivere un'esperienza unica con Joshua Oppenheimer, il visionario regista di "The End", che approda in Italia con tre proiezioni esclusive a Roma, Milano e Bologna. Questi incontri offrono l’occasione di scoprire il suo straordinario lavoro e di confrontarsi direttamente con l’autore. Non perdere questa opportunità : segna le date e immergiti nel mondo di Oppenheimer, un viaggio tra emozioni e riflessioni che resterà impresso a lungo.

Joshua Oppenheimer presenta il film The end: proiezione e incontro con il regista - 00 il Palazzo del Cinema Anteo di Milano (piazza XXV Aprile 88) ospita il pluripremiato regista Joshua Oppenheimer (candidato agli Oscar per The Act of Killing ): ... Da mentelocale.it

