Il regime tira il fiato. E dà la caccia alle spie.

Dopo giorni di tensione e guerriglia, l’Iran respira e si prepara a ripartire, mentre il regime si concentra sulla caccia alle spie e sulla ricostruzione. Il presidente Masoud Pezeshkian osserva con attenzione i danni della guerra e i segnali di resistenza interna. In un clima di smentite e rivelazioni, si fa strada l’ipotesi che dietro le tensioni ci siano interessi più profondi, alimentando un dibattito acceso e ancora tutto da scrivere.

N el primo giorno dopo la tregua l’Iran (nella foto, il presidente Masoud Pezeshkian) riprende il fiato: riattiva internet ed esamina la portata dei danni della guerra. La sensazione dei media del regime è che il Paese abbia saputo tenere alta la testa di fronte all’attacco congiunto israelo-americano e che la popolazione abbia dato prova di maturità malgrado l’Iran sia stato infiacchito per decenni da sanzioni. "È stato Trump ad implorare il cessate il fuoco" ha affermato un commentatore della tv di Stato. Il Ministero degli Esteri iraniano ha ammesso che installazioni nucleari sono state "danneggiate in maniera considerevole dagli aggressori" e come prima reazione il Parlamento di Teheran ha votato per la sospensione della cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net