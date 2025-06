Il realismo di Trump su green woke e immigrazione inchioda le élite europee

Il realismo di Trump su green, woke e immigrazione svela le contraddizioni delle élite europee, inchiodandole alle proprie responsabilità. Che siano state o meno intenzionali, le conseguenze della presidenza americana sono evidenti: l'agenda di Bruxelles sta cambiando rapidamente, lasciando spazio a nuove priorità e riflessioni. La sfida ora è capire come queste trasformazioni plasmeranno il futuro del Vecchio Continente, in un contesto globale in rapido mutamento.

Che siano o non siano state intenzionali, le conseguenze della presidenza Trump sull'Europa sono state rapide e notevoli. Oggi l'agenda di Bruxelles non è più quella che era solo qualche mese fa e non certo per il mutamento degli equilibri politici continentali (che pure ci sono stati). Se oggi la svolta green tende sempre più a sparire dai discorsi ufficiali, se la protervia con cui Bruxelles imponeva all'Europa direttive dettate dalla cultura woke è quasi scomparsa, se lo stesso tema dell'immigrazione viene affrontato con più realismo, ciò in buona parte è dovuto all'azione decisa con cui il presidente americano ha inchiodato alla realtà le élite europee.

