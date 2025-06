Il quartiere Ferrovia rimane al buio e aumentano i furti i residenti | Siamo ignorati

Il quartiere Ferrovia piomba nel buio e nella paura, con un aumento preoccupante di furti e una totale assenza di attenzione da parte delle autorità. Le strade come via Trieste, via Piave e via Monfalcone sono lasciate all'abbandono, trasformandosi in un teatro perfetto per il crimine. La voce dei residenti, ignorata, chiede interventi concreti: è ora di risvegliare l'attenzione sulla sicurezza e sul benessere di questa comunità.

"Nel quartiere Ferrovia la situazione è ormai fuori controllo. Da settimane l'illuminazione pubblica è assente, lasciando completamente al buio strade come via Trieste, via Piave, via Monfalcone. Un blackout che diventa il palcoscenico ideale per il dilagare del crimine".

