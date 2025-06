Il Psg e il loft dove vengono isolati i calciatori per spingerli ad andarsene | cosa c’è dietro la denuncia di Mbappé

Il rapporto tumultuoso tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain sta facendo scalpore nel mondo del calcio. Tra strategie di isolamento e tensioni interne, l’attaccante si trova al centro di una vera e propria battaglia giudiziaria. La recente denuncia per molestie morali ha infatti portato all’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Parigi. Ma cosa si cela realmente dietro questa intricata vicenda?

Per rivederlo in campo dopo il ricovero in ospedale e il recupero graduale, bisognerà attendere gli ottavi di finale (se il Real dovesse qualificarsi), ma Kylian Mbappé sta giocando una (lunga) partita anche fuori. Parliamo della guerra ormai aperta tra l'attaccante e il Psg. Come riferito dall'AFP, la procura di Parigi ha annunciato che martedì è stata aperta un'inchiesta giudiziaria contro ignoti per molestie morali a seguito di una denuncia presentata da Kylian Mbappé contro il Paris Saint – Germain. Sono stati nominati due giudici istruttori per indagare sulle accuse dell'attaccante del Real Madrid.