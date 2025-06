Il pronto soccorso di Bazzano non verrà ridimensionato per ora

Il pronto soccorso di Bazzano rimane saldamente al suo posto: nessuna ridimensionamento o declassamento imminente. Le rassicurazioni arrivano dai sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl di Bologna, che sottolineano come "resta Pronto soccorso" e che "nessuna decisione unilaterale" è stata presa. Dopo l'incontro in Prefettura di questa mattina, il futuro del presidio appare più sicuro di quanto si temesse, garantendo così una risposta tempestiva alle esigenze della comunità.

Il Pronto soccorso di Bazzano non sarà declassato. Anzi, "resta Pronto soccorso. Nessuna decisione unilaterale". A dirlo sono i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl di Bologna, a valle dell'incontro di questa mattina in Prefettura che si è chiuso con un verbale d'incontro tra le sigle di.

