Il progetto ’Mente Attiva’ | Ho creato una palestra virtuale per tenere allenata la memoria

Benvenuti in 8217mente attiva8217, la palestra virtuale dedicata alla cura e al potenziamento della memoria! Immaginate di avere a portata di mano strumenti efficaci per mantenere viva e lucida la mente, anche nei momenti più difficili. Perché dimenticare non è mai una condanna, ma un segnale da ascoltare e rafforzare. Scopri come allenare il cervello e ritrovare quella persona sulla punta della lingua—perché la memoria, come un muscolo, si può e si deve allenare.

Come si chiama quella persona che ha appena incontrato? Ce l'ho sulla punta della lingua. Ma evidentemente non in quello stupefacente cassetto multistrato che è la nostra memoria. E non è che una delle tante stazioni della via crucis di chi accusa perdita di memoria, che sia causa dell'età o di qualche problema psico-fisico. Oggetti di uso quotidiano (chiavi, occhiali, cellulare.), nomi di persone o luoghi, fagocitati da un buco nero che suscita frustrazione, rabbia e ansia. "La memoria è come un muscolo - dice però la psicologa ad indirizzo neuropsicologico Eleonora Gemmari - e come tale beneficia dell'allenamento".

Terminato il 'Progetto Memoria' con 40 classi degli istituti dello Spezzino - Il 27 maggio 2025 si è concluso il Progetto Memoria, realizzato dallo Spi Cgil della Spezia in collaborazione con Flc Cgil, Anpi e il Museo Audiovisivo della Resistenza.

