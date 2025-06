IL PROGETTO FEMMINILE DI modena volley Si mira al titolo della Bsc Sassuolo Tamburello il probabile coach

Il progetto femminile di Modena Volley si prepara a puntare al titolo della BSC Sassuolo Tamburello, in un contesto ricco di tensioni e strategie. Dopo le schermaglie politico-sportive per l’utilizzo del PalaPanini, si delineano sfide non solo sportive ma anche legali e regolamentari. Con un investimento di oltre centomila euro, il club modenese tenta di consolidare la propria presenza nel calcio femminile, affrontando ora il difficile compito di superare le norme della Guida Pratica ai...

Alla fine delle schermaglie politico-sportive per l’utilizzo del PalaPanini, è quello della Bsc Volley Sassuolo, il titolo sportivo di B2 femminile acquisito, o in via di acquisizione, da parte del Modena Volley, che così prova ad investire non meno di centomila euro in un progetto che, di fatto, nasce giĂ con il freno a mano tirato. Innanzitutto bisognerĂ vedere come il Modena Volley riuscirĂ ad aggirare la norma della Guida Pratica ai campionati, che vieta l’acquisizione di un titolo sportivo ad una societĂ , che non operi almeno da due anni nel settore, nel caso il femminile: tre le strade, da un lato l’utilizzo che lo consente a societĂ di nuova costituzione nella stessa regione, oppure l’approvazione del Comitato Regionale, o infine, ed è quella piĂą probabile, Modena Volley acquisisce Bsc Volley, poi ne cambia prima luogo di attivitĂ , sede e campo di gioco, e dopo due anni ne acquisisce definitivamente il titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL PROGETTO FEMMINILE DI modena volley. Si mira al titolo della Bsc Sassuolo. Tamburello il probabile coach

