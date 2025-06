Il principe Harry vorrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo III e con il fratello William ma il compleanno della regina Camilla potrebbe ostacolarlo Ecco perché

Il principe Harry sogna di ricucire i rapporti con il padre Carlo III e il fratello William, ma il complesso intreccio di emozioni e impegni familiari rende questa missione difficile. Nel frattempo, l’attesa cresce per gli Invictus Games 2027 a Birmingham, evento che rappresenta un’occasione unica di unità e rinascita. Le sfide non mancano, ma l’orizzonte è ricco di speranza e nuovi inizi.

Nel 2027 Birmingham ospiterĂ gli Invictus Games, l'evento sportivo dedicato ai veterani di guerra fondato dal duca di Sussex nel 2014, e in questi giorni dovrebbero giĂ partire gli inviti ufficiali per la royal family, per dar modo a tutti di organizzarsi in tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Harry vorrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo III e con il fratello William, ma il compleanno della regina Camilla potrebbe ostacolarlo. Ecco perchĂ©

