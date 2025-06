Il prezzo di Garnacho crolla a picco | Milan e Napoli si valuta il colpo con sconto

Il mercato dei trasferimenti si infiamma: Garnacho, talento promettente del Manchester United, sembra ormai pronto a cambiare aria. Con il prezzo in forte discesa e offerte di Milan e Napoli all’orizzonte, si apre uno scenario ricco di opportunità . La cessione dell’astro nascente spagnolo-argentino potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, regalando sorprese e scompigli nel calciomercato italiano. L’affare è più vicino che mai: scopriamo cosa ci riserva il futuro di Garnacho.

Garnacho è destinato a lasciare il Manchester United nel giro di pochi giorni. Il Napoli ed il Milan alla finestra: l'affare è possibile. Terminerà nel giro di pochi giorni l'avventura di Alejandro Garnacho al Manchester United. Al 20enne spagnolo naturalizzato argentino, come riportato dal sito 'Caught Offside', nelle scorse ore è stata comunicata l'estromissione dal nuovo progetto dei Red Devils. Per lui alla corte di Ruben Amorim, che nel corso dell'ultima stagione lo ha spesso strigliato chiedendogli un rendimento migliore in campo, di fatto non ci sarà più posto. L'addio, di conseguenza, è soltanto una questione di tempo.