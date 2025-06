Il prezzo del gas apre in calo a 35,28 euro

Il prezzo del gas apre in calo, scendendo a 35,28 euro al megawattora grazie alla diminuzione delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Un buon segnale per i mercati energetici, che potrebbero beneficiare di questa stabilizzazione. Questa diminuzione offre respiro alle imprese e alle famiglie, contribuendo a mitigare l’incertezza sui costi. La recente flessione evidenzia come le dinamiche geopolitiche possano influenzare profondamente il mercato dell’energia, aprendo nuove prospettive di stabilità e opportunità .

Avvio in calo per il prezzo del gas, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,14% a 35,28 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas apre in calo a 35,28 euro

In questa notizia si parla di: prezzo - calo - euro - apre

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

Positiva anche Wall Street, ma Jerome Powell non ha fretta di tagliare il costo del denaro dal momento che prevede un forte aumento dell'inflazione nel 2025. A Piazza Affari risiko bancario in primo piano. Petrolio e gas ancora in forte calo, l’euro aggior Vai su Facebook

Il prezzo del gas apre in calo a 35,28 euro; Il gas apre in calo a 35,55 a euro sulla piazza Ttf di Amsterdam; Le Borse di oggi 3 febbraio, la guerra dei dazi spaventa i mercati. Europa in difficoltĂ .

Il prezzo del gas apre in calo a 35,28 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas, con l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Scrive quotidiano.net

Il prezzo del gas apre poco mosso a 35,5 euro - Il future Ttf ondeggia intorno sotto parità (- Segnala quotidiano.net