Il ponte di Messina, simbolo di ambizione e discussioni infinite, è tornato prepotentemente al centro del dibattito politico. L’idea di Meloni di finanziare l’opera attraverso un incremento delle spese militari rappresenta una mossa audace, volta a superare le restrizioni imposte dal 5 per mille. Mentre Salvini si mostra favorevole alla grande infrastruttura, la sua posizione si scontra con le critiche sulla retorica del riarmo, alimentando un contrasto sempre più acceso tra alleati e oppositori.

L'aumento delle spese militari potrebbe incontrare il favore anche di Matteo Salvini, primo sponsor del ponte sullo Stretto di Messina e tuttavia fortemente critico nei confronti della retorica del riarmo, con un contrasto evidente emerso sempre di più negli ultimi mesi con i suoi alleati di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Spese per la difesa, l’Italia arriva al 2% del Pil? Sì, con pensioni e la Guardia di Finanza. E forse nel calcolo entra pure il Ponte - In occasione del vertice informale dell'Alleanza atlantica ad Antalya, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l'Italia ha raggiunto il 2% del PIL in spese per la difesa.

Il via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina arriverà "entro il mese di luglio", forse già entro il 12 luglio. È la previsione di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, che negli ultimi anni ha fatto stime sempre smentite sull'inizio effettivo de

Il ponte di Messina tra le spese Nato: l'idea di Meloni per aggirare il diktat del 5% - Così l'infrastruttura civile sponsorizzata da Matteo Salvini potrebbe essere fatta rientrare tra le spese per la sicurezza "in senso ampio" ... today.it scrive

Vertice Nato e quell’ipotesi sul ponte sullo Stretto: “Opera strategica per la difesa dell’Europa” - Per questi motivi strategici la premier Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini avevano già definito la realizzazione dell’opera "imperativa e prevalente per l’interesse pubbl ... Lo riporta msn.com