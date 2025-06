Il Pinocchio di Collodi apre la rassegna di teatro per famiglie dell' Arena Hesperia

Venerdì 4 luglio, l’incantevole avventura di Pinocchio di Collodi apre la nuova edizione di “All’Arena in Famiglia” all’Arena Hesperia, portando magia e spensieratezza nelle serate estive delle famiglie. Questa iniziativa, proposta dal Teatro Dragoni di Meldola, promette tre appuntamenti imperdibili, immersi nella splendida cornice all’aperto. Preparatevi a vivere un emozionante viaggio tra fiaba, musica e risate: si comincia proprio con il classico che ha fatto sognare generazioni.

Venerdì 4 luglio al via la nuova edizione di “All’Arena in Famiglia”, la versione estiva della rassegna “A Teatro in Famiglia” proposta dal Teatro Dragoni di Meldola. Tre gli appuntamenti, programmati all’aperto, all’Arena Hesperia. Si parte venerdì 4 con "Pinocchio, vita e imprese di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it