Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,52% a 65,25 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio è in rialzo a New York a 65,25 dollari

Borse europee caute, Milano in rialzo: petrolio e gas in aumento - Le Borse europee si muovono con cautela, mantenendo un andamento misto in un contesto di debolezza da parte di Wall Street.

MEDIO ORIENTE | Dopo l'attacco americano all'Iran, alla riapertura dei mercati tutti gli occhi saranno puntati soprattutto sul prezzo del petrolio e, in Europa, su quello del gas. Le previsioni sono al momento di un rialzo deciso. #ANSA Vai su Facebook

Il petrolio apre in rialzo a New York a 75,27 dollari - Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,17% a 75,27 dollari al barile. ansa.it scrive