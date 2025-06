“Il Pd non è l’azionista della coalizione”, Gengaro invoca confronto.

In un clima di tensione politica, il Partito Democratico si prepara a confrontarsi sul futuro di Avellino. Antonio Misiani, Commissario del PD, ha espresso parole nette sul caso comunale, lasciando pochi spazi a dubbi. Tra posizioni divergenti e richieste di dialogo, emerge il desiderio di chiarire le sorti della città. Ora, più che mai, è tempo di mettere da parte le divergenze e ascoltare le diverse voci per tracciare una strada condivisa.

Le parole del Commissario campo del Partito Democratico, Antonio Misiani, sul caso del Comune di Avellino sono state perentorie. Non dovrebbe proprio più niente altro da dire". E' questo il punto focale che unisce i punti di vista espressi dal Antonio Gengaro, candidato sindaco del campo largo; Toni Ricciardi, deputato dem e la collega Irene Manzi, anche Presidente della Commissione parlamentare Cultura e Pubblica Istruzione, ad Avellino per la quinta tappa del percorso Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro. L'onorevole Ricciardi fa riferimento alle parole del Vescovo Aiello, seppur indirettamente: "Il bene comune, a volte, può avere un significato concreto; altre volte può assumere la forma di un'intuizione spirituale.