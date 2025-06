Il Pd di Schlein si allontana dalla sinistra europea per rincorrere Conte

Il Partito Democratico di Schlein si distanzia sempre più dalla sinistra europea, inseguendo le ambizioni di Conte. Il movimento di Elly Schlein supera i confini italiani, minacciando una crisi politica in seno alla Commissione europea: «I nostri voti non sono garantiti e vi assicuro che i nostri voti contano». Questa crescente indifferenza rischia di compromettere l’unità e la stabilità dell’Europa, aprendo una nuova sfida per il futuro del progetto comunitario.

Ormai il movimentismo di Elly Schlein travalica persino i confini italiani e rischia di creare una crisi politica della Commissione europea: «I nostri voti non sono garantiti e vi assicuro che i nostri voti contano». È un'indifferenza crescente, almeno da quando Ursula von der Leyen presentò il famoso Piano di riarmo, sul quale il Partito democratico ha ballato la tarantella in diverse occasioni, dividendosi, dicendo di no, ma poi di fatto votandolo, seppure nell'ambito di una lunga relazione. Adesso il casus belli è l'ambiente, dopo la decisione di Ursula, d'intesa con popolari e conservatori, di ritirare una proposta di legge anti- greenwashing, una pratica di marketing o comunicazione che mira a creare un'immagine ingannevolmente positiva di un'azienda, un prodotto o un servizio, presentandolo come più ecologico di quanto non sia in realtà.

