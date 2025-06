Il passato che riaffiora. Alla scoperta delle stele.

Il passato riaffiora con forza attraverso le scoperte delle stele, alimentando l’interesse e l’orgoglio per le testimonianze millenarie custodite dalla nostra provincia. Ogni ritrovamento, sia spontaneo che causato dal cambiamento climatico, svela storie sepolte nel tempo, arricchendo il nostro patrimonio culturale. Queste scoperte non sono solo un tuffo nel passato, ma anche un prezioso invito a preservare e valorizzare le nostre radici storiche. La conferma di quanto il passato continui a emergere è ormai sotto gli occhi di tutti.

Cresce l’interesse e di pari passo l’orgoglio per le testimonianze del passato più lontano nel tempo che la provincia custodisce e, soprattutto, non smette di restituire, sia per effetto del cambiamento climatico con conseguente ritirata dai ghiacciai come nel caso della Val d’Ambria e dei ritrovamenti ai piedi del ghiacciaio del Pizzo Tresero, sia in modo del tutto fortuito, nel corso di scavi non certo di natura archeologica. La conferma arriva dal successo che stanno ottenendo i primi appuntamenti di "Percorsi d’arte rupestre", l’iniziativa di divulgazione e promozione in nove date, sino a settembre, nell’ambito dell’iniziativa "La memoria delle rocce" che dopo Teglio e la Sassella sabato scorso ha fatto tappa a Berbenno, con la presentazione in anteprima delle stele incise rinvenute lo scorso agosto durante i lavori per la realizzazione della palestra della scuola primaria di via Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it