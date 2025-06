Il Papa riceve gli ex tossicodipendenti | Non si fa la guerra ai poveri in nome della sicurezza

In un gesto di grande significato, il Papa accoglie gli ex tossicodipendenti in Vaticano, riaffermando che la lotta alla droga deve essere accompagnata da compassione e inclusione, non da guerre ai poveri. Il sottosegretario Mantovano, presente all’udienza simbolica contro la droga, sottolinea l’importanza di seguire l’esempio di Francesco, che invita a rinnovare l’impegno per una società più giusta e umana. Un messaggio di speranza e solidarietà che ci invita a riflettere.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano all’udienza in Vaticano nella giornata contro la droga. Prevost ricorda Francesco. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa riceve gli ex tossicodipendenti: “Non si fa la guerra ai poveri in nome della sicurezza”

