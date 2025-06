Il nuovo sciopero dei trasporti in programma durerà 21 ore | gli orari

Il nuovo sciopero dei trasporti si preannuncia come un'interruzione significativa, con 21 ore di astensione lavorativa che coinvolgeranno il settore ferroviario italiano. Da Trenord a Trenitalia, i treni potrebbero rimanere fermi, creando disagi per milioni di pendolari e turisti. La mobilitazione, prevista da lunedì 7 luglio alle 21 fino a martedì 8 alle 18, sottolinea ancora una volta l’importanza di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per evitare sorprese.

Il prossimo sciopero dei trasporti inizierà lunedì 7 luglio sera e finirà martedì 8. A incrociare le braccia per 21 ore - dalle 21 alle 18 - sarà il personale impegnato nel settore ferroviario, da Trenord a Trenitalia. A rischio ci saranno dunque i viaggi coi treni, come sottolineato dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

