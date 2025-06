Il nuovo presidente del Coni è Luciano Buonfiglio

Il nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, segna un cambio di passo nel mondo dello sport italiano. Sostenuto da figure di rilievo come Giovanni Malagò e supportato da esponenti chiave del governo, tra cui il ministro Andrà Abodi, Buonfiglio si insedia in un momento di transizione e sfide. La sua nomina apre un capitolo di rinnovamento e ambizione per lo sport nazionale, con l’obiettivo di rafforzarne la leadership e l’unità .

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni: con il presidente della federazione canoa e kayak brinda Giovanni Malagò che lo ha sostenuto quando ha capito il governo non gli avrebbe concesso altri mandati.  Perde Luca Pancalli, presidente uscente del comitato paralimpico, e con lui mezzo governo. A partire dal ministro Andrà Abodi che lo aveva sostenuto, passando per il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli.

