Il nuovo pentito lo spaccio e i nomi dei clienti facoltosi | Droga presa sui social incassavo 1.300 euro al giorno

Nel cuore della città, un vero e proprio impero dello spaccio si nascondeva dietro l'apparenza di un normale call center, attivo 24 ore su 24. Con consegne a domicilio e clienti facoltosi, il giro di affari arrivava a incassare oltre 1.300 euro al giorno. Una rete intricata gestita da otto persone, smantellata dalle forze dell'ordine: una scoperta che apre nuovi scenari sulla criminalità organizzata moderna.

