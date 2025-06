Il nuovo disco solista di Samuel dei Subsonica è generazionale e politico | Oggi mancano spazi davvero liberi per esprimersi – L’intervista

Il nuovo disco solista di Samuel dei Subsonica segna un ritorno alle radici con un tocco di innovazione, esplorando temi generazionali e politici in un’epoca in cui lo spazio per l’espressione autentica si fa sempre più ridotto. Con "Maree", Samuel conferma il suo ruolo di figura illuminata e ascoltata nella scena musicale italiana, portando avanti un linguaggio giovane e coinvolgente. Un’opera che non solo incanta, ma invita anche a riflettere, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserva il futuro.

L’attività con i Subsonica, quella con i Motel Connection e ora il terzo disco solista, in cui Samuel si conferma uno dei più illuminati autori della musica italiana degli ultimi trent’anni. Maree, questo il titolo dell’opera, chiude un cerchio riportando al centro le sonorità da clubbing. Un linguaggio molto giovane e cool, che poi è il marchio di fabbrica del suo agire in musica da sempre, per affrontare tematiche spesso assai complesse con il piglio del cantautore puro. Le canzoni di Maree ti acchiappano per la gola con un sound accogliente, che invita al ballo liberatorio, ma senza mai rinunciare al contenuto, specie per quel che riguarda il mutevole panorama che ci circonda. 🔗 Leggi su Open.online

