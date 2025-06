Il nuovo contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr è da 200 milioni a stagione

Cristiano Ronaldo is about to embark on a new, affascinante sfida in Arabia, con il suo rinnovo da 200 milioni a stagione fino al 2027 con l’Al-Nassr. Dopo aver scritto pagine importanti in Europa, il portoghese punta a lasciare un segno anche in Oriente, con ambizioni ben più grandi di una semplice vittoria personale. La sua determinazione e il suo talento continueranno a stupire, portando il suo incredibile viaggio nel calcio a nuove vette.

La notizia era nell'aria da diversi giorni, adesso è anche ufficiale: Cristiano Ronaldo continuerà la sua carriera in Arabia. Lo farà per effetto del rinnovo biennale (fino al 2027) firmato con l' Al-Nassr in queste ore. Con il club in cui saudita, dove milita dal 2023, ha finora totalizzato 93 gol e 19 assist in 105 partite ufficiali. Manca ancora un trofeo, ma l'obiettivo principale di Cr7 è dichiaratamente un altro. Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 pic.twitter.comuVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFCEN) June 26, 2025 Ronaldo, le cifre del rinnovo con l'Al-Nassr. Come sempre, quando si parla di calcio arabo, ciò che ha generato maggiore notizia è lo stipendio che l'attaccante portoghese vedrà corrispondersi per le prossime due stagioni.

