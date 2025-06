Il nuovo cantautorato veneto protagonista della rassegna Musica in Cantina

Il nuovo cantautorato veneto conquista i vigneti del Veneto orientale, portando emozioni autentiche e sonorità innovative tra le colline. La rassegna “Musica in cantina” si prepara a chiudere in grande stile, offrendo un’esperienza unica tra musica e bellezza paesaggistica. Non perdere l’ultimo appuntamento di venerdì 27, un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio musicale che celebra il territorio e la sua creatività.

Volge al termine “Musica in cantina”, rassegna di concerti tra i vigneti del Veneto orientale promossa da Vegal nell’ambito del progetto europeo Beroots, allo scopo di valorizzare il territorio attraverso eventi culturali e musicali. Il terzo e ultimo appuntamento in calendario è per venerdì 27. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

