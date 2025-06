Il neo presidente sudocoreano ha rifiutato la partecipazione al summit NATO

interessi pratici e alle alleanze strategiche, mirando a consolidare la posizione della Sud Corea in un contesto internazionale complesso e in evoluzione. Con questa nuova direzione, Lee Jae-myung si propone di rimodellare la politica estera del paese, puntando a una stabilitĂ duratura e a un ruolo piĂą protagonista sulla scena globale. Quali saranno le prossime mosse di questa ambiziosa leadership?

Nuovo corso in politica estera per la Sud Corea del neo eletto presidente Lee Jae-myung, l'ex leader dell'opposizione che ha vinto le elezioni del 3 giugno. Diplomazia pragmatica. Lee sta cercando fin da subito di rafforzare la cooperazione anzitutto coi vicini Giappone e Cina, per rendere piĂą stabile e favorevole l'atmosfera nella regione. Qualcuno definisce il suo atteggiamento come "diplomazia pragmatica", una via che dĂ la prioritĂ agli interessi nazionali puntando a ottenere benefici per l'economia e per la sicurezza del Paese. Il mondo sta affrontando un periodo senza precedenti fatto di protezionismi e incertezze geopolitiche, afferma Lee: dunque occorre usare un approccio strategico per cogliere le opportunitĂ che si nascondono nelle crisi globali.

Il primo ministro giapponese intende annullare la sua prevista partecipazione al vertice della NATO , riporta Kyodo. Il motivo della decisione non è stato specificato. In precedenza, anche il presidente sudcoreano Lee Jae-myung si era rifiutato di partecipare al Vai su X

