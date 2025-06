Il Napoli guarda al futuro e pensa al diciottenne gambiano Sulayman Jallow Pedullà

Il Napoli si proietta nel futuro, puntando non solo ai campioni affermati ma anche ai giovani talenti. Tra le possibili sorprese c’è Sulayman Jallow, promettente attaccante gambiano di 18 anni in forza al Rimini. Con questa strategia, il club azzurro mira a scovare future stelle e a valorizzarle, aprendo così nuove strade di crescita e plusvalenza. La scommessa sul giovane Jallow potrebbe rappresentare un investimento vincente per il club partenopeo.

Non solo campioni affermati, ma anche giovani di prospettiva da lanciare nel grande calcio e poi magari rivendere garantendosi una bella plusvalenza. Stando a quanto riferisce l'esperto Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare sul calciomercato con un occhio rivolto al futuro. Nel mirino del club azzurro sarebbe finito diciottenne attaccante gambiano Sulayman Jallow, oggi in forza al Rimini. L'indiscrezione di Pedullà: c'è anche il Napoli su Jallow. Di seguito quanto scritto dal giornalista sul proprio sito ufficiale: "Vi abbiamo parlato di Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (è andato in doppia cifra).

