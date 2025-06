Il Mozambico festeggia i 50 anni dell' indipendenza

Il Mozambico celebra con orgoglio un traguardo storico: 50 anni di indipendenza, un percorso segnato da sfide e speranze. La festa allo stadio Machava di Maputo ha acceso i cuori di milioni di cittadini, rendendo omaggio a una nazione che ha saputo riscoprire la propria identità e forza. Un momento di riflessione e di orgoglio collettivo, che rafforza il cammino verso un futuro ancora più luminoso.

Il Mozambico ha festeggiato i 50 anni dell'indipendenza allo stadio Machava della sua capitale, Maputo. "Il 25 giugno di quest'anno non è solo una data sul calendario, è una pietra miliare della nostra dignità come popolo e come nazione", ha detto il presidente Daniel Francisco Chapo alla folla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it