Il Monza prova il colpo Cheddira | tutti i dettagli | ESCLUSIVO

Il Monza punta deciso su Walid Cheddira: un’operazione esclusiva che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Baldissoni e Burdisso sono in prima linea, impegnati nel tentativo di convincere l’attaccante italo-marocchino, ancora di proprietà del Napoli. Tutti i dettagli di questa trattativa intricata e ricca di potenziali sorprese, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il club brianzolo. Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa sfida di mercato.

Baldissoni e Burdisso al lavoro per convincere l'attaccante italo-marocchino, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Monza sta provando a mettere le mani su Walid Cheddira. Al lavoro Baldissoni e Burdisso: il primo è il massimo rappresentante del consorzio di investitori (il fondo Beckett Layne Ventures) a un passo dall'acquisto del club brianzolo fresco di retrocessione in B; il secondo è il Ds scelto dallo stesso Baldissoni per riportare il Monza subito in Serie A.

Frosinone, colpo a Monza firmato Cheddira e Di Fra. Scatto salvezza, con l'Udinese sarà una finale - Il Messaggero - Un Frosinone posseduto da una ferocia e un'aggressività mai viste prima si trasforma nella gara più importante e si regala mezza salvezza, ora più vicina, ma ancora da ... Si legge su ilmessaggero.it