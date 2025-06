Il Mondiale per Club nella bolla dei bagarini professionisti | per la legge Usa non è vietato

Il calcio mondiale si trasforma in un mercato sfavillante di opportunità e polemiche: mentre Infantino si beffava dei biglietti regalati ai college, ora i prezzi per le partite del Mondiale per Club volano fino a 8.000 dollari. La politica dei “prezzi adattivi” mette in luce il lato oscuro dello sport, tra bagarini professionisti e regole USA che sembrano ignorare il valore reale dell’emozione. È solo l’inizio di un nuovo capitolo?

Abbiamo sfottuto Infantino per i biglietti della partita inaugurale regalati ai College a 4 dollari. Ecco il karma Fifa: i biglietti per le partite della fase a gironi del Mondiale per Club vengono venduti anche 1.707 dollari. Anzi: i biglietti migliori per l’ultima partita del girone del Real Madrid contro il Salisburgo a Philadelphia, sono stati offerti da StubHub all’incredibile cifra di 8.000 dollari. Si chiama politica dei “prezzi adattivi” o, con una piccola variazione, “prezzi dinamici”. Si legge semplicisticamente: bagarinaggio legale. Ne scrive il Telegraph. La Fifa sostiene che i biglietti sono disponibili suo sito web (e sono pubblicizzati come tali sui poster negli Stati Uniti), ma sono già stati venduti, e chiunque voglia acquistarli deve rivolgersi a Ticketmaster, che è il partner ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Mondiale per Club nella bolla dei bagarini professionisti: per la legge Usa non è vietato

