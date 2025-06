Il mio posto è qui | dal 27 giugno su Paramount+

Dal 27 giugno, preparatevi a scoprire "Il mio posto è qui" su Paramount+. Questo emozionante film, scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, ha già conquistato il pubblico e la critica, vincendo premi prestigiosi al Bif&st 2024. Con interpretazioni straordinarie di Ludovica Martino e Marco, promette un viaggio coinvolgente tra emozioni e rivelazioni. Non perdete questa imperdibile anteprima esclusiva in streaming: il vostro nuovo film preferito vi aspetta!

Paramount+ ha annunciato che IL MIO POSTO È QUI, il film scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, sarà disponibile in esclusiva in Italia in streaming, dal 27 giugno. Premiato al Bif&st 2024 con il Premio Giuliano Montaldo alla miglior regia e il Premio Mariangela Melato alla miglior attrice protagonista, il film è interpretato da Ludovica Martino ( Skam Italia, Sotto il sole di Riccione, Il campione, Vita da Carlo ) e Marco Leonardi ( Nuovo Cinema Paradiso, Anime nere, Martin Eden ) e racconta con verità e coraggio una storia di amicizia ed emancipazione nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra. 🔗 Leggi su Universalmovies.it