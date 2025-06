Il Milan pensa al centrocampo | il punto sugli obiettivi dei rossoneri

Il Milan si concentra sul rinforzo del centrocampo, un settore cruciale che ha risentito della partenza di Rejinders. Sotto la guida di Allegri, i rossoneri valutano opzioni di alto livello per aumentare qualità e esperienza. Con l’obiettivo di perfezionare già a partire dalla prossima stagione, il club sta mettendo nel mirino tre profili: Ricci, Xhaka e Jashari. Il futuro del centrocampo rossonero si fa sempre più intrigante e ricco di promesse.

Su indicazione del tecnico Massimiliano Allegri il Diavolo sta riflettendo su come aumentare la qualitĂ nella zona mediana, rimasta orfana di Rejinders passato al Manchester City. E così, in attesa di perfezionare l’acquisto di Modric, il Milan pensa a rifare il centrocampo e per questo sta puntando tre obiettivi: Samuele Ricci, Granit Xhaka e Ardon Jashari. IL MILAN PENSA AL CENTROCAMPO: RICCI IN ARRIVO La trattativa per portare in rossonero il regista del Torino è quasi vicina alla conclusione grazie alla accelerata delle ultime ore. I rossoneri si sono avvicinati alla richiesta dei granata(30 milioni), offrendone 25, ed ora si attende che le parti ratificato l’accordo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com