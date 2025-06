Il Milan e l' identikit del 9 ideale | sogno Gyokeres poi Gonçalo Ramos Sorloth e

Il Milan cerca il centravanti perfetto per rinforzare l'attacco e portare nuova dinamicità alla squadra. Tra sogni e realtà, il nome di Gyokeres si distingue come candidato ideale, ma anche altri profili come Gonçalo Ramos e Sorloth sono in pole position. Tare ha chiarito: serve un attaccante d'area, capace di segnare e far salire la squadra. Scopriamo insieme chi potrebbe diventare il nuovo volto della delusione rossonera!

Tare ha detto: "Cerchiamo un centravanti d'area, che segni e faccia salire la squadra". Altri due indizi su età e costo permettono di restringere la ricerca. Dallo svedese dello Sporting agli altri profili, ecco chi può fare al caso di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan e l'identikit del 9 ideale: sogno Gyokeres, poi Gonçalo Ramos, Sorloth e...

Milan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Su Gimenez…” - Il Milan Tare 200 vero si prepara a rinforzare l’attacco: ecco l’identikit di Gimenez, il profilo che potrebbe fare al caso dei rossoneri.

