Il Messico è ostaggio della violenza un gruppo armato e a volto coperto irrompe durante i festeggiamenti di San Giovanni e apre il fuoco sulla folla | 12 morti a Irapuato

un terrore improvviso: un gruppo armato e incappucciato ha fatto irruzione, sparando sulla folla e trasformando una serata di gioia in una scena di orrore. La violenza nel Messico continua a mietere vittime innocenti, lasciando il paese sotto choc. Ma cosa si nasconde dietro questa spirale di insanabile violenza?

Una notte di festa si è trasformata in tragedia nel comune di Irapuato, nello stato messicano di Guanajuato, dove un attacco armato ha provocato almeno 12 morti e 20 feriti durante i festeggiamenti in onore di San Giovanni. Secondo quanto riferito dalle autoritĂ locali, l’aggressione è avvenuta nelle vie del centro, dove centinaia di persone erano scese in strada per ballare e celebrare la ricorrenza religiosa. A rompere l’atmosfera di festa è stato un gruppo di uomini armati, che ha aperto il fuoco all’improvviso sulla folla. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Messico è ostaggio della violenza, un gruppo armato e a volto coperto irrompe durante i festeggiamenti di San Giovanni e apre il fuoco sulla folla: 12 morti a Irapuato

