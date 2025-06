Il messaggio spettrale del Mossad per intimorire i generali iraniani

In un episodio che sembra uscito da un thriller, il Mossad ha lanciato un messaggio spettrale rivolto ai generali iraniani. Una telefonata improvvisa, accompagnata da una voce inquietante, ha scosso le alte sfere militari di Teheran, con intenti che vanno oltre la semplice intimidazione. Si tratta di un tentativo sottile ma potente di mettere in discussione le alleanze e di influenzare le decisioni strategiche. La veritĂ dietro questo messaggio potrebbe cambiare gli equilibri regionali...

Una telefonata inattesa con una voce spettrale e un messaggio inquietante. Non si è trattato di uno scherzo, ma di un messaggio minatorio lanciato dal Mossad, il servizio di spionaggio che si occupa delle operazioni all’estero dello Stato di Israele, che voleva “ mettere in guardia “, ma piĂą fondamentalmente intimidire e spingere verso l’ipotesi di abbandonare il campo o “ passare al nemico “, uno o piĂą vertici militari dell’ Iran, dopo il primo attacco sferrato il 13 giugno. La voce spettrale, che si rivolge al suo interlocutore in persiano, e mirava a “spaventare” i vertici del militari dell’Esercito iraniano e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che non sono finiti direttamente nel mirino delle armi di precisione e dei droni suicidi indirizzati e lanciati dallo stesso Mossad. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il messaggio spettrale del Mossad per intimorire i generali iraniani

In questa notizia si parla di: messaggio - spettrale - mossad - intimorire

La telefonata del Mossad ai generali iraniani: «Sono quello che ha mandato all’inferno i suoi colleghi, ha 12 ore per salvarsi» - è scattata subito dopo la prima ondata di strike, raid durissimi contro i centri di comando a Teheran ... Riporta msn.com

Israele, il Mossad ai generali iraniani: «Avete 12 ore per salvarvi. Sono quello che ha mandato all’inferno i vostri colleghi». L'audio - «Sono quello che ha mandato all’inferno i tuoi colleghi, hai 12 ore per salvarti». Come scrive msn.com