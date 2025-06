Il messaggio di Khamenei | Abbiamo dato uno schiaffo all' America

Il messaggio di Khamenei scuote le acque internazionali: con fermezza e orgoglio, il leader supremo iraniano dichiara che la Repubblica Islamica ha inflitto un netto colpo agli Stati Uniti, definendo l’attacco in Qatar come un “schiaffo” simbolico. Una risposta decisa che sottolinea la volontà di Teheran di non arretrare di fronte alle tensioni crescenti. Ma cosa ci riserva il futuro?

La tv di Stato iraniana ha diffuso un videomessaggio del 19 giugno dell'ayatollah Ali Khamenei: “La Repubblica Islamica ha vinto e, per rappresaglia, ha dato uno schiaffo in faccia all'America”, ha detto il leader supremo in apparente riferimento all'attacco di Teheran contro una base americana in Qatar, che non ha causato vittime. Khamenei poi ha avvertito che "un'azione del genere può ripetersi anche in futuro", aggiungendo che l'Iran ha "accesso ai centri chiave degli Stati Uniti nella regione e può agire ogni volta che lo ritiene necessario. Se dovesse verificarsi qualsiasi aggressione, il nemico pagherà sicuramente un prezzo molto alto", ha detto l'ayatollah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il messaggio di Khamenei: "Abbiamo dato uno schiaffo all'America"

