Il menu del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è stato avvolto dal mistero, con dettagli custoditi gelosamente fino all'ultimo momento. Mentre invitati e location sono stati svelati con qualche certezza, il vero segreto resta il menu: chef e catering, sotto stretta riservatezza, hanno mantenuto nascosto ogni piatto. Scopriamo insieme perché questo dettaglio culinario si cela dietro un velo di mistero e quale significato possa avere in un evento così esclusivo.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto di tenere nascosti molti dettagli del loro matrimonio fino all'ultimo istante. Se per quanto riguarda gli invitati, circa 200 fra star dello showbiz e imprenditori, e le location principali ormai sembra esserci più di qualche certezza, ben differente è la questione riguardante il menu. Chef, fornitori e servizi di catering hanno dovuto firmare infatti, per volontà di Bezos, rigidi patti di riservatezza che li vincolano al silenzio. Eppure qualche dettaglio trapela: per il Wall Street Journal, la coppia avrebbe speso circa 1.000 euro a persona, ma è molto probabile che il prezzo sia calcolato al ribasso.

