Il medico arrestato perché timbrava il cartellino e tornava a casa sua La furbata all’ospedale di Bisceglie | così evitava di lavorare nei turni sgraditi

Un medico anestesista dell’ospedale di Bisceglie è stato arrestato dopo aver scoperto che timbrava il cartellino e poi tornava semplicemente a casa, evitando i turni sgraditi da mesi. Questa furbata, denunciata dai colleghi e investigata dalla Procura di Trani, mette in luce comportamenti scorretti che compromettono l’efficienza del servizio sanitario e la fiducia nel personale medico. Ma come si può prevenire e affrontare simili episodi?

Timbrava il cartellino e poi tornava a casa, era questa l’abitudine andava avanti per mesi di un medico anestesista in servizio all’ospedale di Bisceglie, poco avvezzo a lavorare nei turni che gli sembravano più scomodi. L’indagine condotta dalla Procura di Trani è stata avviata a seguito di una segnalazione interna dei colleghi, che, a partire dal mese di novembre del 2024, assistevano quotidianamente all’assenteismo del medico. Per confermare i sospetti, gli inquirenti hanno eseguito per diverse settimane una serie di appostamenti e pedinamenti per verificare le abitudini del professionista durante i turni di lavoro, o presunti tali. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: medico - timbrava - cartellino - tornava

Translate postTimbrava il cartellino e tornava a casa: arrestato dirigente medico per truffa aggravata nella provincia Bat Vai su X

L'uomo quotidianamente si allontanava in auto o in moto e tornava a casa, soprattutto in occasione dei turni pomeridiani e notturni Vai su Facebook

Timbrava il cartellino e andava via, tornava solo se chiamato: ai domiciliari anestesista dell'ospedale di Bisceglie; Il medico arrestato perché timbrava il cartellino e tornava a casa sua. La furbata all'ospedale di Bisceglie: così evitava di lavorare nei turni sgraditi; Bisceglie, timbrava il cartellino e tornava a casa: medico finisce ai domiciliari.

Per mesi timbra badge e lascia ospedale, arrestato un medico - Nei turni notturni o pomeridiani avrebbe marcato il cartellino, preso le consegne dai colleghi del turno precedente per poi tornare a casa in auto o i ... Secondo rainews.it

Timbrava il cartellino e poi tornava a casa: noto chirurgo ai domiciliari. Il sistema: rientrava in ospedale a fine turno o se chiamato - È accusato di aver timbrato spesso il badge delle presenze per poi lasciare il posto di mattina. Da msn.com