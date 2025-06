Il matrimonio di Bezos tra nuove tecniche di invasione e bonus Sanchez

Nel turbinio di conflitti e tensioni globali, il matrimonio di Jeff Bezos emerge come un simbolo di strategia e potere, tra tecniche di invasione e bonus politici. Tra le guerre delle superpotenze e le alleanze segrete, il suo matrimonio ci ricorda gli antichi sovrani europei che usavano il matrimonio come scudo e arma. In un mondo complesso e in continuo mutamento, anche i grandi della Terra cercano di consolidare il loro regno, dimostrando che, a volte, l’unione fa la forza.

“Alii bella gerant, tu, felix Bezos, nube”: le guerre le facciano gli altri, tu, fortunato Bezos, spòsati. Fra i potenti della terra che in questi giorni sganciano e rinfoderano missili a capocchia, togliendo alla terza guerra mondiale in corso l’epos che, nel bene e nel male, aveva caratterizzato le prime due, mister Amazon promesso sposo ci fa venire in mente gli Asburgo nell’Europa del passato, che, anzichĂ© darsele di santa ragione con le altre dinastie, consolidavano i loro domini con matrimoni fastosi. Il paragone con i sovrani del Seicento non sembri azzardato: stiamo passando rapidamente dal turbocapitalismo al capital-assolutismo, con un pugno di super ricchi dal potere spropositato che determinano le sorti del mondo e possibilmente di altri pianeti del sistema solare, e un’immensa plebe sempre piĂą povera, la cui sacrificabilità è direttamente proporzionale al suo tasso di melanina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il matrimonio di Bezos tra nuove tecniche di invasione e bonus Sanchez

