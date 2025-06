Il Manchester City stende la Juventus e vince 5-2

Il Manchester City mette in mostra tutta la sua potenza travolgendo la Juventus con un netto 5-2, ma nonostante la sconfitta, i bianconeri continuano a brillare: sono infatti promossi agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tra emozioni e sorprese, il torneo si conferma un palcoscenico di sfide avvincenti e imprevedibili, promettendo ancora grande spettacolo. La strada verso traguardi prestigiosi è ancora tutta da scrivere.

Il Manchester City domina la Juventus, vince per 5-2 e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per Club da prima classificata del girone G. Inutili i gol bianconeri di Koopmeiners e Vlahovic.

