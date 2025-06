Il Mamelodi saluta il Mondiale per Club con una danza per i suoi tifosi | una lezione di sport e di vita

Il Mamelodi Sundowns si congeda dal Mondiale per Club con una coreografia di speranza e passione, regalando ai tifosi un messaggio di resilienza e unione. In un mondo spesso dominato dalla competizione, questa danza simbolizza la forza dello spirito sportivo e il valore dell’unità. Più di un risultato, è un insegnamento di vita che ci invita a celebrare ogni momento con entusiasmo e cuore aperto. Continua a leggere.

Il Mamelodi Sundowns è stato eliminato dal Mondiale per Club dopo il pareggio per 0-0 con il Fluminense: al fischio finale i calciatori salutano con una danza per i loro tifosi, una lezione di sport e di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

