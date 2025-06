Il malato immaginario di Molière in scena alla rocca di Ravaldino con la compagnia Quinte strappate

Venerdì 27 giugno, all’Arena Rocca di Caterina, la compagnia Quinte Strappate rende omaggio a Molière con una rilettura moderna de “Il malato immaginario”. Un classico intramontabile del teatro del ‘600, rivisitato per emozionare e coinvolgere il pubblico di oggi. Con interpretazioni vivaci e un tocco contemporaneo, la commedia prende vita, portando in scena i personaggi di Argante e della sua intricata vita. Non perdete questa straordinaria occasione di riscoprire un capolavoro senza tempo, che aspetta solo voi.

Venerdì 27 giugno la compagnia Quinte Strappate porta in scena all'Arena Rocca di Caterina un tributo a Molière, uno dei più grandi drammaturghi del '600, con un grande classico del teatro, "Il malato immaginario", riscritto e modernizzato. I protagonisti della commedia sono Argante, una vecchia.

