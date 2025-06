Il lungo post di Trump | annullare immediatamente il processo a Netanyahu

L’ex presidente Donald Trump scende in difesa di Benjamin Netanyahu, chiedendo con fermezza l’immediata cancellazione del processo per corruzione contro il primo ministro israeliano. Definendo l’accusa una «caccia alle streghe», Trump sottolinea il contributo di Netanyahu e l’importanza di una giustizia imparziale. Questa presa di posizione apre un nuovo capitolo nelle dinamiche politiche internazionali, sollevando interrogativi sulla giustizia e la politica nel Medio Oriente.

Donald Trump ha chiesto l'annullamento «immediato» del processo per corruzione a carico del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito una «caccia alle streghe». «Una simile caccia alle streghe, per un uomo che ha dato così tanto, è per me inconcepibile. Merita molto di più, e lo stesso vale per lo Stato di Israele. Il processo a Bibi Netanyahu dovrebbe essere ANNULLATO.

