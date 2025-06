Il loro grido è la mia voce | a Palazzo Ghizzoni Nasalli letture e solidarietà con Emergency

Vieni a scoprire l’emozione e la forza delle parole con il Gruppo Emergency Piacenza e Libreria Fahrenheit 451. Giovedì 3 luglio alle 18, alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli, potrai immergerti nella presentazione di "Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza". Un’occasione unica per ascoltare le voci di chi resiste e per rafforzare il nostro impegno di solidarietà con Emergency. Non mancare!

L'appuntamento è per giovedì 3 luglio alle ore 18 alla Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli, in via Serafini.

