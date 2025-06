Il Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez il Napoli vuole pagarlo di meno Fabrizio Romano

Il mercato estivo è ancora caldo e le trattative infiammano gli appassionati: si parla di Darwin Nunez, obiettivo del Napoli, con il Liverpool che chiede oltre 65 milioni di euro. Fabrizio Romano svela i dettagli di una richiesta già elevata, mentre i dirigenti azzurri cercano di negoziare un prezzo più conveniente. La sfida tra domanda e offerta continua, con il Napoli al lavoro per convincere i Reds e perfezionare l’affare. Contemporaneamente, Manna e compagni sono al lavoro per...

Si continua a parlare del possibile approdo di Darwin Nunez al Napoli. Stavolta a pronunciarsi sulla vicenda è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale riferisce di una richiesta iniziale di oltre 65 milioni di euro da parte del Liverpool. Una cifra più bassa rispetto a quella data dal Telegraph nelle ultime ore, ma che comunque i dirigenti azzurri starebbero cercando di limare. Contemporaneamente, Manna e compagni sono al lavoro per trovare un’intesa con l’entourage dell’attaccante uruguaiano. Il tweet di Romano su Nunez-Napoli. Di seguito quanto scritto dal giornalista su “ X “: “Continuano le trattative tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez, il Napoli vuole pagarlo di meno (Fabrizio Romano)

In questa notizia si parla di: liverpool - oltre - milioni - darwin

A Liverpool la parata scudetto stava finendo in strage: auto pirata sui tifosi, oltre 40 feriti (Athletic) - A Liverpool, la festa per la vittoria della Premier League si è trasformata in tragedia quando un'auto pirata ha travolto un gruppo di tifosi, causando oltre 40 feriti.

Il #Napoli vuole #Nunez, e Darwin vuole gli azzurri! Resta da trovare l'intesa con il #Liverpool, che per il suo cartellino chiede tra i 50 e i 55 milioni di euro, mentre il club di ADL non vorrebbe andare oltre un investimento da 40 milioni di euro più bonus. La forb Vai su X

Darwin Nunez, in Inghilterra non ne parlano benissimo. Il Liverpool dice sì ai 50 milioni del Napoli (43+7) TeamTalk. Viene descritto come di una mezza delusione: finisce sempre in fuorigioco e sbaglia tanti gol. I Reds pronti a dar via anche Chiesa https://ww Vai su Facebook

Il Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez, il Napoli vuole pagarlo di meno (Fabrizio Romano); Romano – Napoli-Nunez, si cerca di far abbassare le richieste del Liverpool. Intanto il calciatore ha dato il suo sì; Napoli, tutto su Darwin Núñez: l’affare parte dal sì di Osimhen all’Al-Hilal.

Il Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez, il Napoli vuole pagarlo di meno (Fabrizio Romano) - Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Liverpool ha chiesto al Napoli 65 milioni di euro per Darwin Nunez. Si legge su ilnapolista.it

Dall'Inghilterra: "Nunez al Napoli per 50 milioni. Dal Liverpool anche un secondo colpo?" - Il portale britannico Teamtalk scrive quanto segue sul mercato dei partenopei: "Il Napoli è ... Secondo msn.com